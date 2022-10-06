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Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

06.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 25 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 25 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli valilik

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

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Sabah
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İkindi
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Akşam
18:43
Yatsı
20:01
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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