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Kocaeli'de 290 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

14.07.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 290 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 290 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 290 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, daha sonra sınır dışı edildi.

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