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Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

02.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Şekerpınar - Gebze Bağlantı Yolu Şekerpınar istikametinde seyreden Muhammet U. yönetimindeki 41 BM 967 plakalı çekici, aynı yöne giden Barış G. idaresindeki 34 PNG 12 plakalı hafriyat kamyonu ve Muhammet Erkan K'nin kullandığı 41 AEV 131 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çekicide sıkışan sürücü Muhammet U. ve yanındaki kimliği öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Muhammet U. Fatih Devlet Hastanesine, diğer yaralı ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Kocaeli Gebze kaza

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