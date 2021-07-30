Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 ticari taksinin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, Hüseyin A. idaresindeki 41 T 3026 plakalı ticari taksi, arızası nedeniyle yol kenarında park halindeki 34 TBA 17 plakalı ticari taksiye çarparak takla attı. Bu sırada kazaya Zülfikar F. yönetimindeki 41 T 3080 plakalı ticari taksi de karıştı.

Takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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