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Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

30.07.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 ticari taksinin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, Hüseyin A. idaresindeki 41 T 3026 plakalı ticari taksi, arızası nedeniyle yol kenarında park halindeki 34 TBA 17 plakalı ticari taksiye çarparak takla attı. Bu sırada kazaya Zülfikar F. yönetimindeki 41 T 3080 plakalı ticari taksi de karıştı.

Takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin A, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası

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