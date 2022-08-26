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Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

26.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Polis ekipleri Körfez ilçesindeki bir araçta yaptığı aramada, 5 ve birer litrelik şişelere doldurulmuş halde 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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