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Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

30.07.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik faaliyetler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir ticari taksi durduruldu. Yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan araçtaki 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

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