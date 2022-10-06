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Kocaeli'de 434 bin 340 makaron ele geçirildi

06.10.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 434 bin 340 makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 434 bin 340 makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 16 bin 940'ı dolu olmak üzere 434 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Aramalarda 417 bin 400 boş ve 16 bin 940 içi tütün dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tütün makaron

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