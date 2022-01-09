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Kocaeli'de 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

09.01.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi S.Ç, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından pencereden zemine düştü.

Ağır yaralanan S.Ç, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan genç kızla beraber evde bulunan biri kadın, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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