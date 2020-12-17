Kocaeli’de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu

Vatandaşların doğalgaz özlemini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Doğalgaz gibi önemli bir enerji kaynağını Şirinyalı Mahallemize kavuşturmuş olduk. Bu hakikaten çok önemli bir hizmet. Bu hizmeti 20 yıl sonra Doğalgazı Şirinyalımız ile buluşturduk. Adeta dağları delerek Şirinyalı’ya ve Kalburcu’ya getirdik. Ferhat’ın Şirin’e kavuşması gibi zor oldu ama bugün mutluyuz, sevinçliyiz. Hizmetlerin en güzeline layık olan Şirinyalı’ya doğalgazı güven ve sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Kalburcu Köyümüze de bununla birlikte doğalgazı getirmiş olduk. Şehirde ne varsa köylerimizde de o hizmet olsun istiyorduk. Bugün hamdolsun Kalburcu Köyümüzede belediye olarak bizler de üst yapı anlamında destek vererek bu hizmeti kalburcu köyümüze getirdik” dedi.

Kocaeli’nin Körfez’de ilçesinde bulunan 750 hane yapılan çalışma sonrasında 20 yıldır bekledikleri doğalgaz hizmetine kavuştu. Yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşan vatandaşlar ise soba ve tüplerini kaldırmak için heyecanla beklediklerini söyledi.

750 hane doğalgaza kavuştu

Doğalgaz hizmetinin önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Bugün buraya doğalgazı getiriyor olmak geçte olsa gerçekten önemli. 450 hane Şirinyalı’da, 350 hane de Kalburcu da olmak üzere bine yakın vatandaşlarımız doğalgazın konforu ile buluşmuş olacak. Şu an doğalgazı götüreceğimiz bazı köylerimiz daha var. Onlara da en kısa sürede doğalgazı ulaştıracağız” diye konuştu.

Soba ve tüpleri kaldırmak için sabırsızlıkla bekliyorlar

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin doğalgaz meşalesini tutuşturması ile 750 hane doğalgazına kavuştu. Yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise soba ve tüpleri kaldırmak için sabırsızlandıklarını söylediler. Vatandaşlar, hizmetin sağlanmasına emeği geçenlere teşekkür ettiler.

