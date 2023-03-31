YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

31.03.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı.

Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

Leyla Atakan Caddesi'nde dün özel halk otobüsünün çarpması sonucu Ömer Koç'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şoför A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ömer Koç için TOKİ Hazreti Ömer Camisi'nde tören düzenlendi.

Koç'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, anne Gülay ve baba İlker Koç, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ile çocuğun akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Baba İlker Koç, Ömer'in 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek, "Eski fotoğrafları kaldı, telefondaki fotoğrafları kaldı. Çocuğumun yüzünü göremedim, öyle gönderiyorum." dedi.

Anne Gülay Koç ise "Arada bir ablaları götürüyordu okula. Olan oldu, giden gitti." ifadelerini kullandı.

OLAY

Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan durakta dün halk otobüsünden inen Ömer Koç'a (8), yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Y'nin kullandığı özel halk otobüsü çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan halk otobüsü şoförü A.Y. polis ekiplerince yakalanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu yaşam alanı faaliyete başladıİzmit Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu yaşam alanı faaliyete başladı
İnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandıİnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandı
Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandıOkuldan uzaklaştırılan lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit özel halk otobüsü kaza

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:40
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Çağdaş eczanesi
Karamursel
Anil eczanesi
Izmit
Yarimca eczanesi
Korfez
Yeni sağlik eczanesi
Darica
Sağlik eczanesi
Gebze
İrem eczanesi
Izmit
Gölcük eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.