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Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

28.09.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

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Kocaeli valilik

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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