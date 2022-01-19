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Kocaeli'de "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi

19.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Seddar Yavuz: - "Kocaeli, aslında Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü, bilim, sanayi ve teknoloji şehri. Bu nedenle ilimizin her alanda olduğu gibi akıllı şehirler alanında da ülkemize öncülük yapabileceğini, liderlik edebileceğini hepimiz biliyoruz" - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Teknolojiyle, akıllı şehirle ilgili çalışmalarda da yaptığınız şeylerin insanı mutlu edip etmediğini mutlaka sorgulamanız lazım"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespit edilmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla "Kocaeli Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki şurada konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü olduğunu belirtti.

Yavuz, "Bilim, sanayi ve teknoloji şehri. Bu nedenle ilimizin her alanda olduğu gibi akıllı şehirler alanında da ülkemize öncülük yapabileceğini, liderlik edebileceğini, şu anki uygulamalarıyla bile Türkiye'nin çok önünde olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Gelecek süreçte insanı odak almayan, mutluluğunu, refahını öncelemeyen hiçbir yaklaşımın netice vermeyeceğini ifade eden Yavuz, kültür ve medeniyetlerinin sorun çözmek üzerine odaklı bir sistem olduğunu anlattı.

Kamu hizmetleri sunarken vatandaş memnuniyetini esas alan şeffaf, hesap verebilir devletten bahsettiklerini vurgulayan Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu akıllı şehir uygulamaları da veri toplanması, işlenmesi ve netice elde edilmesi bakımından da şeffaflığı sağlayacak bir husus. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi siber güvenlik. Bu alan hem ulusal güvenliğimizi tehdit edilebileceği gibi hem de bağımsızlığımızı da elimizden alabilecek bir alan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, özellikle milli teknoloji hamlesiyle beraber bilim ve teknolojiye yoğun yatırım yapıyor. Bağımsız, hür yaşayabilmenin temel şartı, bu alana yatırım yapmaktan geçiyor."

- "Akıllı şehirle ilgili çalışmalar insanı mutlu etmeli"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da akıllı şehirlerle ilgili tasarımlarda, dünyanın gittiği yeri bilmenin ve teknolojinin yönünü doğru okumanın önemine işaret etti.

Hayata geçirdikleri her projede kentte yaşayan insanların mutluluğunu düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Büyükakın, "Teknolojiyle, akıllı şehirle ilgili çalışmalarda da insanın mutluluğu için olup olmadığını, yaptığınız şeylerin insanı mutlu edip etmediğini mutlaka sorgulamanız lazım. Çünkü yaptığınız akıllı şehir uygulamaları, insanı mutlu etmesi gereken uygulamalar. Eğer insanı mutlu etmiyorsa, insanı yaşayamaz hale getiriyorsa, özel hayatı ihlal ediyorsa, bunun neresinde insanca bir yaşam alanı arayabiliriz?" dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı programda, KOÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan "Akıllı Şehirler Hayal mi?" sunumu gerçekleştirdi.

Daha sonra lise ve üniversite öğrencileri arasında dün başlayan ve 24 saat süren Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Bugün sona erecek şurada elde edilecek raporlarla, kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti, yol haritasının oluşturulması ve bunun işletilmesi için Akıllı Şehirler Eylem Planı hazırlanacak.

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