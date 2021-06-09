YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

09.06.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hisareyn Mahallesi'nde yaşayan H.B, 7 Haziran’da birlikte yaşadığı Şengül G'nin (44) eve gelmemesi üzerine, Emniyet'e kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bulgular doğrultusunda H.B'nin yeğeni Ö.B'yi (32) Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ö.B'nin Şengül G. ile aralarında tartışma çıkmasının ardından kadını öldürdüğü, sonrasında da cesedi otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü öğrenildi.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgede yapılan kazıda ulaşılan Şengül G'nin cesedinin, otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kocaeli'de müsilaj temizliği seferberliğine dalış sporcuları da katıldıKocaeli'de müsilaj temizliği seferberliğine dalış sporcuları da katıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:22
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Bahar Eczanesi
Izmit
Yılmaz Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Çağrı Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.