Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hisareyn Mahallesi'nde yaşayan H.B, 7 Haziran’da birlikte yaşadığı Şengül G'nin (44) eve gelmemesi üzerine, Emniyet'e kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bulgular doğrultusunda H.B'nin yeğeni Ö.B'yi (32) Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ö.B'nin Şengül G. ile aralarında tartışma çıkmasının ardından kadını öldürdüğü, sonrasında da cesedi otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü öğrenildi.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgede yapılan kazıda ulaşılan Şengül G'nin cesedinin, otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

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