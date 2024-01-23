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Kocaeli'de araçlara zarar verme olayında taraflar eğitim kurumuna bağış karşılığında uzlaştı

AA AA
23.01.2024 10:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de park halindeki araçlara zarar verme olayında taraflar, eğitim kurumuna bağış karşılığında uzlaşmaya vardı.

Dilovası ilçesinde 16 Mayıs 2023'te E.A, Ö.Ş, R.K. ve S.G, park halindeki araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle S.Ö'den şikayetçi oldu.

Şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

İlgili suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosya, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, müşteki avukatları, şüpheliden eğitim kurumuna malzeme alımı için 2 bin 400 lira bağış, müştekilerden E.A'ya da 900 lira ödeme yapmasını talep etti.

Teklifi kabul eden S.Ö'nün eğitim kurumuna 2 bin 400 lira bağışta bulunması, E.A'ya da 900 lira ödeme yapmasıyla taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

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Kocaeli bağış eğitim kurumu uzlaşma

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