Kocaeli'de asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Yuvacık Fatih Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur suyu dolan asansör boşluğuna indi.

Ekipler, mahsur kalan 2 köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpekler, kontrol amaçlı veterinere götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz