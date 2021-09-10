Kocaeli'de atipik otizmli öğrencinin bodrum katındaki sınıfının yeri değiştirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, atipik otizmli çocuğunun bodrum katta eğitim almasına annenin tepki göstermesi sonrası sınıf üst kata taşındı.

Gölcük'te yaşayan Ö.G, ilçedeki bir ilkokulda özel eğitim birinci sınıf öğrencisi atipik otizmli çocuğunun sınıfının bodrum katta bulunmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bunun üzerine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla öğrencinin sınıfı bir üst kata alındı.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Milli Eğitim Müdürümüze konuyla ilgilenmesi için talimat verdim. Onay almaksızın sınıf değişikliği yapılması yanlış bir uygulamadır. Gereken derhal yapılmış ve velimiz ile irtibata geçilmiştir." ifadesini kullandı.

