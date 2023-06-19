YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

19.06.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Muallim Köy Sapağı mevkisinde ilerleyen Emre T. idaresindeki 41 AIF 715 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile motosikletteki Bahadır Ç. yaralandı.

Kazanın ardından, yola savrulan motosiklete aynı istikamette ilerleyen Ergin Y. yönetimindeki 34 AJF plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Emre T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli motosiklet yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Asli eczanesi
Izmit
Karamürsel eczanesi
Karamursel
Damla eczanesi
Gebze
Deva eczanesi
Izmit
Seçil eczanesi
Golcuk
Atun eczanesi
Izmit
Gebze istasyon eczanesi
Darica
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.