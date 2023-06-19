Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Muallim Köy Sapağı mevkisinde ilerleyen Emre T. idaresindeki 41 AIF 715 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile motosikletteki Bahadır Ç. yaralandı.
Kazanın ardından, yola savrulan motosiklete aynı istikamette ilerleyen Ergin Y. yönetimindeki 34 AJF plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Emre T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.