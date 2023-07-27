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Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.07.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki 34 DHZ 827 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.

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Kocaeli bariyer kaza

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