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Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.04.2020 23:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisler, 12 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı isteğini yerine getirdi.

Körfez ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Halime Yazıcı, polisi arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için bayrak almak istediğini fakat yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığını bildirdi.

Hediye paketi ve Türk bayraklarıyla adrese giden polisler, Yazıcı ve kardeşlerine sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan Yazıcı ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Polislerin çocuklara yaptığı sürprizin videosunu sosyal medya hesabında paylaşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Emniyet Müdürlüğümüzü arayan 12 yaşındaki Halime, kardeşleriyle 23 Nisan'ı kutlamak istediklerini ama salgın sebebiyle bayrak almaya çıkamadıklarını söyleyince, arkadaşlarımız onlara şanlı bayrağımızı ulaştırdılar ve bayramlarını kutladılar. Sizin için görevdeyiz." ifadelerini kullandı.

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23 Nisan Veysal Tipioğlu

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Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

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Izmit
Osmangazi Eczanesi
Darica
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Izmit
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Gebze
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Derince
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