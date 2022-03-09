Kocaeli'de beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı 12 ilçede, 91 noktada 220 araç ve 650 personelin hazır olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi tedbirlerini alan karla mücadele ekiplerinin ekipmanlarını ve iş makinelerini hazırladığı belirtildi.

Kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerin oluşturulduğu ve hazırlıkların tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Büyükşehir, 12 ilçede 91 noktada, 220 araç ve 650 personelle karla mücadeleye hazır. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutacağı, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirmek için mücadele edeceği kaydedildi.

