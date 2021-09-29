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Kocaeli'de belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu

29.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin ulaşım sistemine ait bisikletlere zarar verme anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait bisikletlere, tekerleklerini bıçakla keserek zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana kent içi toplu ulaşıma alternatif olması amacıyla hizmete alınan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 24 saat kameralarla takip ediliyor.

Ekipler, Sekapark 2. Etap'ta bulunan bisikletlerin tekerleklerinin bıçakla kesildiğinin fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Görüntülerde, KOBİS'e ait istasyondaki tüm bisikletlere zarar vererek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilen şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Sağlık için pedal çevirin" sloganıyla hizmete sunulan bisikletler ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesi'nde bakıma alındı.

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