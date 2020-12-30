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Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri tutuklandı

Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tıraş olduğu berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Mahallesi'nde 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen A.B'nin (19) savcılıktaki sorgulaması tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

- Olay

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde dün tıraş olup fön çektiren A.B, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Çiftçi'yi darbetmişti.

A.B, kavgayı ayırmaya çalışan komşu esnaf Ramazan Mutlu ve Çiftçi'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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