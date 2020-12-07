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Kocaeli’de binlerce makaron ele geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.12.2020 18:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda binlerce adet makaron ve çok miktarda tütün ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez ilçesinde bulunan 4 ayrı işyeri ve bu iş yeri sahiplerine ait ev ve depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda binlerce adet makaron ve çok miktarda tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez ilçesinde bulunan 4 ayrı işyeri ve bu iş yeri sahiplerine ait ev ve depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 182 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 25 paket kaçak kıyılmış tütün, bin 800 adet gümrük kaçağı makaron 55 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet kompresör ele geçirdi.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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