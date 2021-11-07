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Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi

07.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi

Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir araçta 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Nitro" ile araçta arama yapan ekipler, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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