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Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

04.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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Şüpheli DEAŞ operasyon

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