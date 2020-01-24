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Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın "veresiye defterini" satın aldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.01.2020 19:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın "veresiye defterini" satın aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı tüm borçları ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki Selahattin Karagöz'ün işlettiği bakkal dükkanına gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu. Hayırsever, Karagöz'ün 6 bin lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Karagöz'e 7 bin lira verip defteri alan kişi, iş yerinin camına "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir." yazan not asılmasını isteyerek bakkaldan ayrıldı.

AA muhabirine yaşananları anlatan Karagöz, daha önce hiç görmediği söz konusu kişinin dün öğle saatlerinde dükkana gelerek veresiye defterini sorduğunu, ilk önce sorusuna "Sen mi ödeyeceksin?" şeklinde tepki gösterdiğini anlattı.

Karagöz, tepkisine rağmen hayırseverin ciddi olduğunu anlayınca 6 bin lira alacağı olduğunu söylediğini aktararak, "Önüme 7 bin lira bıraktı ve defteri aldı. Daha sonra şu an camda asılı olan yazıyı yazmamı ve bir süre orada kalmasını istedi. O sırada bir toptancım geldi. Çok kısa bir süre onunla ilgilendim. Geri döndüğümde dükkanda değildi." dedi.

Hayırseverin orta yaşlarda biri olduğunu ve defterde 20-25 kişinin hesabının bulunduğunu söyleyen Karagöz, hala böyle hayırseverler olduğunu görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Hayırsever İzmit

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