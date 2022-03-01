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Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

01.03.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç yedek parçalarının bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sanayi Mahallesi Fırat Sokak’ta araç yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin her tarafını sardı.

Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

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