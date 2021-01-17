Kocaeli'de bir işletmede kumar oynatan ve oynayan 13 kişiye ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilerek kumar oynandığı tespit edilen bir işletmenin sahibi hakkında adli işlem yapıldı, 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesinde bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan uygulamada, iş yerindeki 12 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararları ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yerinde yapılan aramalarda 1 aranan şahıs yakalandı, içerideki 12 kişiye kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi için gerekli tutanaklar tanzim edildi, kumar oynattığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem yapıldı.

