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Kocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

18.03.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.

İhsaniye Merkez Mahallesi'nde yaşayan arkadaşının evine misafirliğe giden V.K. (52) hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, V.K'nin öldüğünü tespit etti.

V.K'nin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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