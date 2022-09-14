YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi

Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi

14.09.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi

Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde babaevine giden boşanma aşamasındaki eşini almak isteyen kişi darbedildi.

Mustafapaşa Mahallesi 709 Sokak'ta eşinin baba evine giden H.A. ile eşi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin yakınlarınca darbedilen H.A. sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de temaslarda bulunduCHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de temaslarda bulundu
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüSivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
darp

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:01
İkindi
16:32
Akşam
19:20
Yatsı
20:40
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.