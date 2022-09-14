Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde babaevine giden boşanma aşamasındaki eşini almak isteyen kişi darbedildi.

Mustafapaşa Mahallesi 709 Sokak'ta eşinin baba evine giden H.A. ile eşi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin yakınlarınca darbedilen H.A. sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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