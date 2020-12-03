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Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 8 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.12.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 8 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Kasım'da Okan Yalın'ın (35) ölü bulunmasına ilişkin sürdürülen çalışma kapsamında olaya karıştıkları gerekçesiyle 8 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan K.K, T.K, E.K, S.K, K.K, N.Ç, H.K. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım'da, bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Yalın hayatını kaybetmişti.

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