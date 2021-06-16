Kocaeli'de bir kişinin evinde silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis istendi

Bu sırada uyuyan Hasan'ı horlaması üzerine rahatsız oldukları için uyandırdıklarını anlatan Erhan D, "Hasan da araca indi. Sabah uyanınca yine beraber alkol aldık. Sonra Kaan, telefonda birisiyle mesajlaşarak küfür ediyordu. Yanına çıktığımda mesajlaşması sona erdi ve bana da küfür etmeye başladı. Sonra birbirimizi iteledik. Elimi belime attım, silahımı alıp korkutma amaçlı yere ateş ettim. Maktul üzerime gelmeye devam etti. Yine yere ateş ettim, sonra aşağıya indim." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen Erhan D, olaydan önceki akşam taksici olan diğer sanık Hasan'la maktulün evine gittiklerini belirterek, maktulle kendisinin alkol aldığını söyledi.

Erhan D, araçta uyuyan Hasan'la daha sonra siteden ayrıldıklarını aktararak, "Önceden Kaan'a böyle bir şey yapma niyetim yoktu. Hasan'ın olaydan haberi yoktu, olay aniden gelişti. Sapanca'ya giderken araç jandarma ekiplerince durduruldu, böylece yakalandık." ifadesini kullandı.

WhatsApp durumuna "the end" yazmasının sorulması üzerine Erhan D, olaydan sonra kendi kendine kızdığı için böyle bir şey paylaştığını belirterek, daha önce iş yerini yaktığında da böyle bir paylaşım yaptığını, yolun sonuna geldiğini düşündüğünü kaydetti.

Önceki ifadelerini tekrar eden Hasan Ö. ise maktulü daha önce tanımadığını belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki Şensoy da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini talep etti. Müşteki avukatı Boran Bilgiç de sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Erhan D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, Hasan Ö'nün de yapılan yargılama, aksi kanıtlanmayan savunma, tanık beyanlarına göre kasten öldürme suçuna iştirakle yardım ettiğine ilişkin yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından beraatine karar verilmesini talep etti.