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Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde büfe işleten bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2016 yılında, Abdülbaki Aykut'u (56) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Engin Gülistan (34), bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Engin Gülistan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Katılan avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Engin Gülistan, önceki savunmamalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben yıllardır psikolojik ilaç ve kimyasal madde kullandım. Kendime zarar verdim. Herhangi bir sabıkam yoktur. Yaşadığım psikolojik sıkıntılara arkadaşlarım şahittir. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim. Olup bitenin farkına değildim. Bu olay nedeniyle pişmanım. Ben doğruları söylüyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Takdir mahkemenin." diye konuştu.

Sanık avukatı da olaydan sonra müvekkilinin ellerini başının arasına koyarak ağladığını, olay yerinden kaçmayarak ambulansı beklediğini ve bu hususların tanık beyanlarıyla sabit olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Müvekkilim ile maktul arasında herhangi bir husumet yoktur. Bu durum müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını gösterir. Erenköy Hastanesinden alınan raporda müvekkilime şizofreni teşhisi konmuşken, Adli Tıp Kurumunda herhangi bir gözetim yapılmadan rapor tanzim edilmiştir. Yeniden rapor alınmalıydı. Bu haliyle müvekkilim hakkında güvenlik tedbirlerine hükmedilmesini talep ediyoruz."

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Engin Gülistan'ı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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