Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Engin Gülistan, önceki savunmamalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben yıllardır psikolojik ilaç ve kimyasal madde kullandım. Kendime zarar verdim. Herhangi bir sabıkam yoktur. Yaşadığım psikolojik sıkıntılara arkadaşlarım şahittir. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim. Olup bitenin farkına değildim. Bu olay nedeniyle pişmanım. Ben doğruları söylüyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Takdir mahkemenin." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Engin Gülistan'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da olaydan sonra müvekkilinin ellerini başının arasına koyarak ağladığını, olay yerinden kaçmayarak ambulansı beklediğini ve bu hususların tanık beyanlarıyla sabit olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Müvekkilim ile maktul arasında herhangi bir husumet yoktur. Bu durum müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını gösterir. Erenköy Hastanesinden alınan raporda müvekkilime şizofreni teşhisi konmuşken, Adli Tıp Kurumunda herhangi bir gözetim yapılmadan rapor tanzim edilmiştir. Yeniden rapor alınmalıydı. Bu haliyle müvekkilim hakkında güvenlik tedbirlerine hükmedilmesini talep ediyoruz."

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Engin Gülistan'ı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

