Kocaeli'de bir öğretmen evinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Rıdvan Kadırhan, evinde ölü bulundu.

Mustafa Üstündağ Ortaokulunda matematik öğretmenliği yapan Kadırhan'a (50) ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bunun üzerine Kadırhan'ın evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadırhan'ın 4. kattaki ev kapısının kilitli olması üzerine ekipler, eve merdivenli araç yardımıyla girdi.

Ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Kadırhan'ı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kadırhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadırhan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



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