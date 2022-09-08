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Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis

08.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı iddia edilen kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halim Er ve taraf avukatları ile öldürülen Hacer Çetin'in ailesi katıldı.

Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığı Çetin'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Er hakkında ayrıca olayın yaşandığı gün evde bulunan maktulün akrabaları Canan Y'ye karşı "basit yaralama"dan 6 ay, Uğur ve Çağlar Y'ye karşı işlediği aynı suçtan 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Uğur ve Çağlar Y'ye karşı "hakaret"ten 3 ay 22'şer gün hapis cezasına hükmeden heyet, sanık Er'i "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırdı.

- Süreç

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde Halim Er, 15 Şubat 2021'de bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Hacer Çetin'i tabancayla öldürmüş, kadının evde bulunan akrabaları Canan, Uğur ve Çağlar Y'yi basit şekilde yaralamıştı. "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan şüpheli hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

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