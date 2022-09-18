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Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı

18.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede tedavi altına alındı.

Cebeci plajına gelen Alican Bozkurt (28) ile 3 arkadaşı, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirince bağırarak yardım istedi.

Bunun üzerine çevredekiler 3 kişiyi denizden çıkardı. Yaklaşık 10 dakika sonra kurtarılan Bozkurt'a ise ilk müdahale kıyıdaki doktor tarafından yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşlarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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