Kocaeli'de çaldığı hafif ticari araçla yayaya çarpan kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çaldığı araçla yayaya çarpan şüpheli gözaltına alındı.

Karabaş Mahallesi Berk Sokak'ta park halindeki 41 AKK 396 plakalı hafif ticari aracı çalarak kaçan S.K, olay yerine 200 metre uzaklıktaki Cengiz Topel Caddesi'nde ters istikamette giderken yolun karşısına geçmeye çalışan E.N'ye (16) çarptı.

Şüpheli, bölgede devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hafif yaralanan E.N, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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