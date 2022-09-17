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Kocaeli'de cankurtaranlar yaz sezonunda 1987 kişiyi boğulmaktan kurtardı

17.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cankurtaranlar yaz sezonunda 1987 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 1987 kişiye müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaran ekipleri, başta Kandıra olmak üzere 12 bölgede görev yaptı.

Haftanın 7 günü hizmet veren 190 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. KOSKEM ekipleri görev süresince 1987 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonu süresince cankurtaranlık çalışmalarına katkı sunan Kandıra Jandarma Komutanlığı, TCSG-71 Bot Komutanlığı, sivil toplum örgütleri ve gönüllü itfaiyecilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına plaket ile teşekkür belgeleri verildi.

Sezon boyunca 321 kişiye de ambulans sağlık hizmeti verildi.

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Kocaeli cankurtaran boğulma

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

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