Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik Körfez, İzmit ve Kartepe ilçelerinde çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan S.K. (37) ile "birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan aranan E.O. (32) ve K.B. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

