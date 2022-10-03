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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

03.10.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik Körfez, İzmit ve Kartepe ilçelerinde çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan S.K. (37) ile "birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçundan aranan E.O. (32) ve K.B. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli yakalandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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