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Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar toplanıyor

16.03.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar toplanıyor

KOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, sokak ve caddelere gelişigüzel bırakılan hurda araçlar, yasal uyarıların ardından toplanıyor.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılan, ulaşımı engelleyen ve çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar tespit ediliyor.

Çalışmalar kapsamında hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine yasal uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşların hurda araçları, daha fazla görüntü ve çevre kirliliğine neden olmaması için toplanıyor.

İş makineleri vasıtasıyla bulundukları yerlerden kaldırılan hurda araçlar, kamyonlara yüklenip yediemin otoparkına çekiliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de hurda araçların yerlerinden kaldırılmasının ardından bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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