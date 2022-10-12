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Kocaeli'de çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

12.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak'ta, Ertuğrul Öztürk ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Öztürk, şüphelinin açtığı ateş sonucu çene ve karnından yaralandı.

Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Öztürk, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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