Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada silahla yaralanan işletmeci iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde kahvehane işleten C.D. ve kardeşi O.D. ile yanlarına gelen F.S. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. tabancayla iki kardeşi bacaklarından vurdu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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