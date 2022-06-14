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Kocaeli'de cipin motorunda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

14.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de cipin motorunda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de cipin motorunda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde cipin motorunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Osmangazi Köprüsü girişinde bir cipi durdurdu.

Dedektör köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

B.Y. ve M.M. gözaltına alındı.

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