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Kocaeli’de çocuklar “Mahallemde şenlik var” projesiyle eğlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, pandemi sürecinde tiyatro ve sinemaların kapalı olması nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar için tiyatro gösterisini mahallelere taşıdı.Darıca’da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pandemi sürecinde tiyatro ve sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar şenlikle buluştu.

Darıca Belediyesi, pandemi sürecinde tiyatro ve sinemaların kapalı olması nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar için tiyatro gösterisini mahallelere taşıdı.
Darıca’da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla pandemi sürecinde tiyatro ve sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar şenlikle buluştu. “Mahallemde Şenlik Var” projesi kapsamında çocuk tiyatrolarını mahallelere taşıyan Darıca Belediyesi ilk tiyatro gösterisini Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar Karagöz-Hacivat ve çocuk tiyatrosu gösterilerini izlerken eğlenceli anlar yaşadı.
Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği tiyatro gösterisinin ilçenin 14 mahallesinde sahneleneceğini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Biz bu süreçlerde mahallelerde bir şenlik havası oluşsun arzu ediyoruz. Özellikle geçirdiğimiz pandemi sürecinden en çok etkilenen çocuklarımız eve hapis oldular. Burada tabi ki belirli kurallarımız var. Geniş bir alanda, annelerinin, babalarının refakatinde, maske ve mesafeye önem göstermek kaydıyla, girişte de ateşleri ölçmek suretiyle bir çalışma yapıldı. Çok da mutlular çocuklarımız. Hacivat - Karagöz, İbiş oyunları gibi orta oyunları gibi özellikle Türk tarihinin geleneksel orta oyunlarını da burada sergiliyoruz. Hem çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Herkes mutlu, herkes huzurlu. Anneler mutlu, çocuklar mutlu. 14 mahallemizin tamamında bu projeyi yapacağız. Bugün startımızı verdik Kazım Karabekir Mahallesi’nde. Farklı günlerde, Ağustos bitmeden bütün mahallelerimizde etkinliklerimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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