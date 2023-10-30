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Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

30.10.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Valiliğince, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu.

Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, şehit aileleri, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, acılarla, işgallerle, ölümlerle ve göçlerle sınanmış bir milletin yeniden dirilişini, kıyamını ve bağımsızlığını kazanmasının 100. yılında olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca hakkın ve hukukun yanında olduğunu ifade eden Yavuz, "Dünya üzerindeki en büyük milletlerden birisi şüphesiz Türk milletidir. Biz bu milletin evlatlarına inanıyor ve güveniyoruz. Bu inancımız aslında sadece kuru bir hamaset değil aynı zamanda adaletimize, insanlığımıza ve vicdanımıza güveniyoruz. Her şeyden önce erdemli olmayı bilmiş ve hayat tarzı edinmiş yüce bir medeniyetin mensubuyuz. Biz dün ve bugün gönül coğrafyamıza asla arkamızı dönmedik. Sadece Müslümanlar için değil dünyadaki tüm insanlara ışık olmaya kararlıyız." dedi.

Yavuz, cumhuriyetin ikinci yüzyılını diriliş ve kıyam yüzyılı olarak tanımladıklarını belirterek, "Bu yüzyıl inşallah aziz Türk milletinin şahlandığı, yeniden küresel güç olarak ortaya çıktığı bir çağ olacaktır. Bu inançla hepimiz daha çok çalışmalıyız."' açıklamalarında bulundu.

Konuşmanın ardından şehit aileleri tarafından 100. yıl pastası kesildi.

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Kocaeli cumhuriyet bayramı valilik

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