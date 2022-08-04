Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kumcağız plajına gelen Mehmet Ünal ile ailesi denize girdi.

Ünal'ın bir süre gözden kaybolduğunu fark eden ailesi bağırarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Ünal'a sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



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