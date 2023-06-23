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Kocaeli'de devre mülk dolandırıcılığıyla ilgili 11 şüpheli tutuklandı

23.06.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paravan şirket kurarak devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle 22 kişiyi 4 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere eşe zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanarak bırakıldı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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