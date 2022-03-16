Kocaeli'de devrilen hurda kağıt yüklü kamyon ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda kağıt yüklü kamyonun devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Depodan aldığı hurda kağıtları Balçık köyündeki üretim tesisine götüren Kemal Ş. idaresindeki 34 GV 650 plakalı kamyon, Kirazpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu üst geçidinde devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, hurda kağıtlar savrularak yolu kapattı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.

Kamyonun kaldırılması ve hurda kağıtların toplanmasının ardından ulaşım normale döndü.



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