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Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

22.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Musa D. idaresindeki 48 TD 069 plakalı kamyon, Çayırköy Mahallesi Sepetçi mevkisinde şantiyede toprak yolda geriye doğru kaydı.

Sürücü, atlamak istediği sırada kamyonun devrilmesi üzerine aracın altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin, kazıcı iş makineleriyle müdahalesi sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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