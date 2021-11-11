Kocaeli'de devrilen UTV'yi kullanan Kuveytli turist öldü, 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde UTV'nin devrilmesi sonucu Kuveyt uyruklu 1 turist öldü, 2 turist yaralandı.

Kuveyt uyruklu üç kadının olduğu UTV, Maşukiye Mahallesi'ndeki Roka Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan turistler, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

UTV'yi kullandığı öğrenilen kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

